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Политика

Закон об арендном жилье для работников оборонки принят в Нижегородской области

30 января 2025 18:44  [135] Политика

30 января депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области внесли изменения в региональный закон "О регулировании земельных отношений". Документ был рассмотрен во втором чтении и принят в окончательной редакции.  

Принятые поправки позволяют присваивать статус масштабного инвестиционного проекта строительству наемных домов, квартиры в которых будут сдаваться по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. Такое жилье смогут получить сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций отдельных отраслей промышленности, определенных правительством региона, а также работники государственных и муниципальных учреждений.  

Как отметил председатель регионального парламента Евгений Люлин, этот закон призван помочь решить жилищные проблемы сотрудников оборонных предприятий, предоставляя им доступные квартиры в аренду. Он подчеркнул, что строительство таких домов получит статус масштабного инвестпроекта, что обеспечит особые условия его реализации.  

Люлин также напомнил, что механизм "наемных домов" был включен в Жилищный кодекс России еще 10 лет назад, однако до сих пор применялся регионами редко. Это объясняется тем, что предприятия, имея финансовые ресурсы, не могли получить подходящие земельные участки. Теперь, благодаря возможности заключать договоры аренды государственных и муниципальных земельных участков без проведения торгов, этот вопрос будет решен.  

Таким образом, фактически в регион возвращается практика ведомственного жилья, адаптированная к современным условиям. По словам Люлина, это должно способствовать привлечению новых специалистов на производство, поскольку для многих людей, не имеющих возможности оформить ипотеку, жилье по договору соцнайма от работодателя станет реальным способом решить квартирный вопрос.

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Теги:
Жилье Законодательное собрание Оборонная промышленность
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