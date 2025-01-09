Более 4 млн рублей выделят на реконструкцию теплосетей около Карповской церкви Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

ООО "Теплосети" объявило аукцион по выбору подрядчика для реконструкции трубопроводов отопления к недостроенному зданию гостиницы на улице Грекова, 21 в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит вырубить около 70 деревьев около недостроенного здания гостиничного комплекса рядом с Карповской церковью, установить новые колодцы и выполнить реконструкцию теплосетей, включая промывку, дезинфекцию и гидравлические испытания.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 4,8 млн рублей с НДС. Итоги аукциона подведут 14 марта.

Работы должны завершиться до начала нового отопительного сезона 2025-2026 годов.

Напомним, недостроенную гостиницу у Карповской церкви выставили на продажу за 45 млн рублей.