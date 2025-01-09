Недостроенную гостиницу у Карповской церкви выставили на продажу за 45 млн рублей Экономика

Недостроенную гостиницу у Карповской церкви выставили на продажу за 45 млн рублей Фото: pixabay.com

Недостроенное здание гостиницы выставили на продажу на улице Грекова, 21А в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Степень готовности здания возле Карповской церкви составляет 25%. У владельца объекта недвижимости есть проект на пятиэтажную гостиницу общей площадью 3112 кв. метров. Отель запроектирован на 40 номеров, в здании запланировано кафе на 32 человека.

Недострой расположен на земельном участке площадью 5403 кв. метра, который находится в аренде. Владелец хочет выручить от продажи объекта 45 млн рублей.

Напомним, гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что гостиницу построят у трассы М-12 в Нижегородской области.