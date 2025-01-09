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Экономика

Недостроенную гостиницу у Карповской церкви выставили на продажу за 45 млн рублей

20 января 2025 10:39  [6] Экономика
Недостроенную гостиницу у Карповской церкви выставили на продажу за 45 млн рублей

Недостроенную гостиницу у Карповской церкви выставили на продажу за 45 млн рублей

Фото: pixabay.com

Недостроенное здание гостиницы выставили на продажу на улице Грекова, 21А в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Степень готовности здания возле Карповской церкви составляет 25%. У владельца объекта недвижимости есть проект на пятиэтажную гостиницу общей площадью 3112 кв. метров. Отель запроектирован на 40 номеров, в здании запланировано кафе на 32 человека.

Недострой расположен на земельном участке площадью 5403 кв. метра, который находится в аренде. Владелец хочет выручить от продажи объекта 45 млн рублей. 

Напомним, гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что гостиницу построят у трассы М-12 в Нижегородской области.

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Теги:
Гостиницы Недвижимость торги
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