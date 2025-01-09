Представили ГОЧС объяснили высокую стоимость фургона Экономика

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МКУ "Управление ГОЧС г. Нижнего Новгорода" подтвердило намерение приобрести спецтранспорт, который будет использоваться для спасения людей в случае пожаров, обрушений и происшествий на воде и других чрезвычайных ситуаций.

Об этом редакции НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе Управления. Ранее на сайте госзакупок появилась информация, что нижегородские власти намерены приобрести фургон за 5,2 миллиона рублей.

По данным ГОЧС, закупочная стоимость спецмашины была рассчитана на основе анализа рынка и коммерческих предложений от различных организаций, предлагающих подходящие модели спецтехники.

Как стало известно, автомобиль будет рассчитан на перевозку семи человек и аварийно-спасательного инструмента. На экстренный вызов будут выезжать пять человек личного состава в полном снаряжении с касками и необходимым инструментом. Кроме того, закупаемый спецтранспорт должен быть оснащен сигнальной громкоговорящей установкой, фаркопом, огнетушителями, аптечками и штатными местами с держателями для перевозки комплектов аварийно-спасательного инструмента (АСИ) и запасных частей (ЗИП).

Ранее сообщалось, что объем закупок госкомпаний у МСП Нижегородской области вырос за 9 месяцев более чем на 50%