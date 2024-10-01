Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
25 октября 2024 14:26  [40] Объем закупок госкомпаний у МСП Нижегородской области вырос за 9 месяцев более чем на 50%
25 октября 2024 11:38  [180] "РУМО" с гордостью представило на ПМГФ-2024 свое оборудование
25 октября 2024 11:16  [177] МТС начала предупреждать о телефонном мошенничестве во время разговора
25 октября 2024 09:19  [181] ТПК "Фолипласт" увеличила скорость производства на 40% благодаря нацпроекту 
24 октября 2024 18:12  [343] Максим Черкасов представил опыт Нижегородской области в сфере развития индустрии детских товаров
24 октября 2024 11:59  [409] Минцифры до конца года запустит бета-версию консультанта на "Госуслугах"
23 октября 2024 17:18  [472] Более 110 нижегородских предприятий стали участниками Дня поставщика в сфере "Металлургия"
23 октября 2024 14:36  [386] Продажи авто с альтернативным топливом в ПФО выросли втрое – исследование
22 октября 2024 14:58  [510] Андрей Горшков стал лауреатом Национальной премии "Отцовское признание 2024"
22 октября 2024 12:10  [469] ВТБ: более половины жителей ПФО рассчитывают на рост ставок по вкладам до конца года
Бизнес

Объем закупок госкомпаний у МСП Нижегородской области вырос за 9 месяцев более чем на 50%

25 октября 2024 14:26  [40] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Объем закупок крупнейших компаний с госучастием у представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) Нижегородской области по 223-ФЗ за 9 месяцев текущего года превысил 98,4 млрд рублей. Это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Корпорация МСП.

По данным, озвученным замгубернатора Андреем Саносяном, в Нижегородской области зарегистрировано около 120 тысяч субъектов МСП. Количество поставщиков для госкомпаний из числа малого и среднего бизнеса в регионе выросло на 29% в к показателям прошлого года и превысило 4,4 тысячи.

В общей сложности в России малый и средний бизнес заключил с госкомпаниями за 9 месяцев текущего года более 667 тысяч договоров по результатам закупок по 223-ФЗ. Их общий объем превысил 6,2 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 62%.

За три квартала количество МСП-поставщиков увеличилось по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 21% и составил почти 187 тысяч. Заказчиками - лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, ОЭЗ "ППТ "Алабуга", "Аэрофлот", Сбербанк, Банк ВТБ.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, с начала года больше всего закупок зафиксировано в сфере гражданского строительства и специализированных строительных работ - на 986,2 млрд и 773,1 млрд рублей соответственно. Также закупались машины и оборудование - на 379,5 млрд рублей, компьютерное, электронное и оптическое оборудования - на 295,5 млрд рублей.

Увеличение объема закупок продукции компаний с госучастием предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос в России в 1,5 раза.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госзакупки Мой бизнес МСП
Поделиться:
Новости по теме
24 октября 2024 15:37  [370] Производство георешетки запустили в Нижегородской области
23 октября 2024 17:18  [472] Более 110 нижегородских предприятий стали участниками Дня поставщика в сфере "Металлургия"
23 октября 2024 10:33  [497] Объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос в России в 1,5 раза
09 августа 2024 07:38  [752] Закон об оптимизации процедуры госзакупок в России начнёт действовать с октября
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph