Объем закупок госкомпаний у МСП Нижегородской области вырос за 9 месяцев более чем на 50% Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Объем закупок крупнейших компаний с госучастием у представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) Нижегородской области по 223-ФЗ за 9 месяцев текущего года превысил 98,4 млрд рублей. Это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Корпорация МСП.

По данным, озвученным замгубернатора Андреем Саносяном, в Нижегородской области зарегистрировано около 120 тысяч субъектов МСП. Количество поставщиков для госкомпаний из числа малого и среднего бизнеса в регионе выросло на 29% в к показателям прошлого года и превысило 4,4 тысячи.

В общей сложности в России малый и средний бизнес заключил с госкомпаниями за 9 месяцев текущего года более 667 тысяч договоров по результатам закупок по 223-ФЗ. Их общий объем превысил 6,2 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 62%.

За три квартала количество МСП-поставщиков увеличилось по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 21% и составил почти 187 тысяч. Заказчиками - лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, ОЭЗ "ППТ "Алабуга", "Аэрофлот", Сбербанк, Банк ВТБ.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, с начала года больше всего закупок зафиксировано в сфере гражданского строительства и специализированных строительных работ - на 986,2 млрд и 773,1 млрд рублей соответственно. Также закупались машины и оборудование - на 379,5 млрд рублей, компьютерное, электронное и оптическое оборудования - на 295,5 млрд рублей.

Увеличение объема закупок продукции компаний с госучастием предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос в России в 1,5 раза.