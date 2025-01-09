Пропавшую в Нижнем Новгороде женщину с младенцами обнаружили живой Общество

В Нижнем Новгороде нашли 38-летнюю женщину, которая вместе с двумя шестимесячными детьми исчезла несколько дней назад. О благополучном исходе поисков сообщили представители поисково-спасательного отряда "Волонтер".

Напомним, что мать с младенцами покинула дом в Сормовском районе 25 января. Информация об их местонахождении оставалась неизвестной в течение нескольких дней. Полиции даже пришлось обратиться за помощью к нижегородцам, чтобы отыскать женщину и детей.

А вечером 30 января стало известно, что женщина и дети найдены живыми. Детали их исчезновения и того, где они находились все это время, пока не раскрываются.