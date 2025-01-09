Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 января 2025 09:30  [47] Пропавшую в Нижнем Новгороде женщину с младенцами обнаружили живой
31 января 2025 09:28  [41] Госдума РФ готовит проект о запрете сатанизма
31 января 2025 09:16  [77] Тысячи нижегородских детей-сирот пройдут диспансеризацию в 2025 году
31 января 2025 09:08  [97] Переулок в центре Нижнего Новгорода перекроют до 31 марта
31 января 2025 07:00  [474] Власти Нижнего Новгорода пообещали отремонтировать дорогу в Новопокровском
30 января 2025 20:12  [284] Более 4 млн рублей выделят на реконструкцию теплосетей около Карповской церкви
30 января 2025 19:49  [278] Более 2,6 млрд рублей вложат в развитие Большеболдинского округа
30 января 2025 19:25  [276] Небольшой рост ДТП с детьми зафиксирован в Нижегородской области в 2024 году
30 января 2025 18:20  [359] Строить станцию снеготаяния в Автозаводском районе не планируется
30 января 2025 18:10  [388] Аварийный дом в Московском районе Нижнего Новгорода изымают для сноса
Общество

Пропавшую в Нижнем Новгороде женщину с младенцами обнаружили живой

31 января 2025 09:30  [47] Общество

В Нижнем Новгороде нашли 38-летнюю женщину, которая вместе с двумя шестимесячными детьми исчезла несколько дней назад. О благополучном исходе поисков сообщили представители поисково-спасательного отряда "Волонтер".  

Напомним, что мать с младенцами покинула дом в Сормовском районе 25 января. Информация об их местонахождении оставалась неизвестной в течение нескольких дней. Полиции даже пришлось обратиться за помощью к нижегородцам, чтобы отыскать женщину и детей.

А вечером 30 января стало известно, что женщина и дети найдены живыми. Детали их исчезновения и того, где они находились все это время, пока не раскрываются.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры пропавшие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph