Муниципальные лидеры обсудили развитие комфортной среды на форуме в Казани

Фото: ВАРМСУ

В Казани состоялся II Всероссийский муниципальный форум "Малая родина – сила России", посвященный созданию комфортной среды для жизни. Организаторами выступили Всероссийская ассоциация муниципальных специалистов (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента России. В Татарстане соорганизатором мероприятия стало республиканское правительство.

Форум объединил представителей муниципальной власти со всей страны, а также экспертов в области урбанистики, архитектуры и территориального планирования. Участники обменялись опытом и обсудили ключевые стратегии развития городской среды, ориентированные на повышение качества жизни населения.

В ходе дискуссий особое внимание уделили вопросам благоустройства, модернизации инфраструктуры и внедрения современных технологий для создания комфортных и безопасных городов и поселков. Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев подчеркнул, что форум не только позволяет выявить существующие проблемы, но и помогает разработать конкретные инструменты для их решения. Выработанные инициативы лягут в основу апрельского форума, который пройдет в Москве.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что Татарстан стал площадкой для обсуждения неслучайно: регион накопил значительный опыт в комплексном развитии территорий. В качестве успешных примеров она привела программу благоустройства дворов и победу Казанского парка "Малое Чайковое озеро" в международном конкурсе городских инноваций.

Глава ОМСУ г.о.г. Семеновский Александр Песков выразил уверенность, что благодаря диалогу между муниципалитетами будут запущены новые инициативы по улучшению городской среды в разных регионах России. Его поддержала глава ОМСУ Большеболдинского округа Алла Морозова, отметив, что обмен практиками на форуме оказался полезным для всех участников.

Форум в Казани стал частью серии региональных мероприятий, предшествующих основному обсуждению муниципального развития в апреле 2025 года. В рамках "Муниципального диалога" в 16 субъектах страны пройдут встречи, посвященные вопросам благоустройства, экономики и взаимодействия с жителями.