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Экономика

Годовая инфляция в Нижегородской области составила почти 8,8%

31 января 2025 13:14  [116] Экономика

В декабре 2024 года годовая инфляция в Нижегородской области поднялась до отметки 8,88%, тогда как в предыдущем месяце этот показатель составлял 8,11%. Несмотря на рост, уровень инфляции оставался ниже, чем в Приволжском федеральном округе (9,54%) и среднем по стране (9,52%), согласно данным Волго-Вятского управления Банка России.

За тот же период годовой индекс роста цен на продукты питания вырос до 10,31% против 8,31% в ноябре. Центробанк объяснил увеличение стоимости продовольствия повышением издержек у производителей и поставщиков, а также сокращением поставок некоторых видов товаров.

Цены на непродовольственные товары также продемонстрировали повышение, достигнув уровня 5,70% вместо 5,31% месяцем ранее.

Вместе с тем, годовой темп прироста цен на услуги немного замедлился – до 11,12% по сравнению с 11,53% в ноябре.

Ранее сообщалось, что инфляция в Нижегородской области показала рост впервые за 4 месяца.

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Теги:
Инфляция
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