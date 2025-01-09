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Общество

Власти не планируют строить метро около Нижегородской ярмарки

31 января 2025 10:19  [169] Общество

Власти не планируют строить метро около Нижегородской ярмарки. Это следует из ответа представителей городской администрации на вопросы подписчиков в соцсети "ВКонтакте".

Нижегородец попросил главу региона Глеба Никитина построить станцию метро "Ярмарка" для жителей близлежащих домов. Представители мэрии Нижнего Новгорода ответили, что город уже получил инфраструктурный бюджетный кредит на продление линии метро от станции "Горьковская" до станции "Сенная" и продление ветки подземки от станции "Буревестник" до станции метро "Сормовская".

"Строительство станции метро "Ярмарка" на сегодняшний день не представляется возможным", - пояснили в горадминистрации.

Напомним, стоимость строительства ветки метро до станции "Сормовская" оценили в 19 млрд рублей. Новая станция будет располагаться на улице Станционной.

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Теги:
Метро Строительство
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