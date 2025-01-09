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Общество

Контроль за ямочным ремонтом усилили в Нижнем Новгороде из-за оттепели

31 января 2025 19:24  [117] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с начала зимнего периода на площади 3,7 тысячи квадратных метров проведены работы по ямочному ремонту. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что контроль за состоянием дорог усилен в связи с частыми перепадами температур.

Дорожные службы ведут круглосуточный мониторинг магистралей и оперативно устраняют повреждения покрытия. Современные технологии позволяют проводить ремонт даже зимой. В этом году, учитывая нестандартные погодные условия, работы выполняются с повышенной интенсивностью. Кроме того, нижегородцы могут сообщать о проблемных участках, отправляя заявки в администрацию.

Так, жители квартала на улице Каховской в Ленинском районе обратились в администрацию с просьбой ликвидировать ямы на дороге. Глава района Сергей Лукоянов подчеркнул, что зимний ямочный ремонт носит временный характер, но необходим для обеспечения безопасности автомобилистов.

"Наибольший ущерб дорогам наносят температурные скачки с “минуса” на “плюс” и обратно. Работы планируются с учетом приоритетности: сначала автомагистрали, затем – квартальные проезды. Сегодня по заявке жителей организован ремонт на улице Каховской", – пояснил он.

Работы проводятся двумя методами: укладкой холодного асфальта и использованием рециклера. По словам заместителя директора МБУ "Ремонт и эксплуатация дорог" Евгения Чиркова, за последнее время ремонт выполнен на улицах Каховской, Сафронова, а также на проспектах Ленина и Дружбы.

Прораб МБУ Николай Ивлиев рассказал, что рециклер позволяет готовить асфальтобетонную смесь прямо на месте, используя гранулят и битум, а затем утрамбовывать её виброплитой. Это временная мера, но она помогает снизить аварийность на дорогах.

Местные автомобилисты положительно оценивают оперативность дорожных работ.

"Когда ремонтируют, ездить становится комфортнее и безопаснее. Видно, что за состоянием дорог следят", – отметил водитель Вячеслав Ёлхин.

Дорожные службы продолжают мониторинг и устранение дефектов на дорогах. Напомним, что по итогам прошлого года в Нижнем Новгороде ямочный и карточный ремонт выполнен на площади 166 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что ямы на Молитовском мосту устранили после жалоб от водителей.

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Теги:
Городское хозяйство Ямочный ремонт
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