Ямы на Молитовском мосту устранили после жалоб от водителей Общество

На Молитовском мосту в Нижнем Новгороде устранили ямы, из-за которых многие автомобили пробили колеса, сообщает pravda-nn.ru.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором несколько машин стоят в ряд на "аварийке" и со спущенными колесами. Очевидцы утверждали, что они пробили колеса из-за ям на Молитовском мосту.

В администрации города отметили, что участок дорожного полотна на переправе уже отремонтировали. Дефекты на дороге могли образоваться из-за резких перепадов температур.

"Подобные локальные деформации планово устраняются после полного схождения снега в рамках ямочного ремонта", — сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что автоюрист посоветовал при ДТП по вине коммунальщиков подавать иск в суд.