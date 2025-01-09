Проблемный дом на Генкиной достроили в Нижнем Новгороде
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Региональные выплаты на рождение и воспитание детей
Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 января 2025 17:41  [30] Более 220 бригад скорой помощи дежурили в Нижнем Новгороде в праздничные дни
09 января 2025 16:58  [104] Новый трамвайный маршрут откроют в Нижнем Новгороде в январе
09 января 2025 16:39  [113] Ямы на Молитовском мосту устранили после жалоб от водителей
09 января 2025 16:11  [114] Девятнадцатый соседский центр открыли в Нижнем Новгороде
09 января 2025 15:49  [121] Правительство РФ перечислило Нижегородской области еще 83,2 млн рублей по программе "Стимул"
09 января 2025 15:12  [121] Автоюрист посоветовал при ДТП по вине коммунальщиков подавать иск в суд
09 января 2025 14:36  [163] Коммунальщики откачивают воду с дорог Нижнего Новгорода после аномальной оттепели
09 января 2025 13:04  [151] Проект капремонта двух корпусов Нижегородской детской больницы прошел госэкспертизу
09 января 2025 12:43  [161] Очередные партии гуманитарного груза передали в зону СВО от нижегородцев
09 января 2025 12:27  [176] Более 2,6 тысячи нижегородцев в 2024 году бесплатно обучились в рамках нацпроекта "Демография"
Общество

Ямы на Молитовском мосту устранили после жалоб от водителей

09 января 2025 16:39  [113] Общество

На Молитовском мосту в Нижнем Новгороде устранили ямы, из-за которых многие автомобили пробили колеса, сообщает pravda-nn.ru.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором несколько машин стоят в ряд на "аварийке" и со спущенными колесами. Очевидцы утверждали, что они пробили колеса из-за ям на Молитовском мосту.

В администрации города отметили, что участок дорожного полотна на переправе уже отремонтировали. Дефекты на дороге могли образоваться из-за резких перепадов температур.

"Подобные локальные деформации планово устраняются после полного схождения снега в рамках ямочного ремонта", — сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что автоюрист посоветовал при ДТП по вине коммунальщиков подавать иск в суд.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Ямочный ремонт
Поделиться:
Новости по теме
09 января 2025 15:12  [121] Автоюрист посоветовал при ДТП по вине коммунальщиков подавать иск в суд
15 ноября 2024 15:14  [1040] Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде выполнен почти на 160 тысячах кв. метров 
03 октября 2024 15:02  [949] Капремонт участка дороги выполнили на улице Яблоневой
17 июля 2024 12:22  [897] План ямочного ремонта дорог в Нижнем Новгороде выполнен на 70%
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph