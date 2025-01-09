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Экономика

Нижегородцы стали чаще интересоваться китайскими авто с пробегом

01 февраля 2025 09:28  [84] Экономика

Количество проверок истории китайских авто в Нижегородской области за год выросло на 17,6% , сообщает пресс-служба Авито.

Согласно анализу, Китай занял седьмое место в рейтинге стран по числу проверок автомобилей с пробегом, его доля составила 2,9% от общего числа запросов. В топ-5 китайских марок вошли Chery (27,4%), Geely (19,2%), HAVAL (13,9%), LIFAN (12,1%) и Great Wall (10,8%). Самую большую динамику среди брендов продемонстрировал HAVAL: количество отчётов из Автотеки увеличилось на 71,3% по сравнению с 2023 годом.

В прошлом году нижегородцы чаще всего интересовались историей Chery Tiggo (T11) (9%), LIFAN X60 (6%), Geely Atlas (4,1%), Great Wall Hover H3 (4,1%) и Great Wall Hover H5 (4%).

Эксперты связывают это с постепенным заполнением производителями из Китая сегмента автомобилей с пробегом. Для покупателей авто с пробегом особенно важна проверка технического состояния, пробега и юридической чистоты.

Ранее сообщалось, что стоимость авто с пробегом в Нижегородской области снизилась на 20%

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Теги:
Автомобили
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