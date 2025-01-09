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Стоимость авто с пробегом в Нижегородской области снизилась на 20%

18 января 2025 10:00  [135] Экономика

В Нижегородской области за прошедший год стоимость подержанных автомобилей снизилась на 17,2%. Теперь средняя цена составляет 1,38 млн рублей, передает Авто.ру.

Отмечается, что на протяжении всего года доля автомобилей с пробегом на Авто.ру продолжала восстанавливаться, а база объявлений росла. К декабрю она увеличилась на 86% по сравнению с январём. Средняя стоимость рассчитывается на основе объявлений о продаже автомобилей возрастом до 15 лет на Авто.ру. Также на средней стоимости отразилась появление более доступных или более дорогих моделей. Помимо этого, за прошедший год произошли изменения в характеристиках среднестатистического подержанного автомобиля в России. Средний возраст таких машин увеличился почти до 9 лет, а пробег приблизился к 145 тысячам км.

В структуре брендов заметного перераспределения долей не произошло: отечественные марки сохраняют присутствие на уровне 13%, уступая Германии (22%), Японии (21%) и Южной Корее (17%). Китайские авто пока не вышли на вторичный рынок, их доля в 2024 году составляет 3,3% .

В Нижегородской области самой подешевевшей моделью стала Skoda Rapid. Её средняя цена снизилась за год почти на 21% и составила 1,2 млн рублей. За ней следуют Nissan Terrano (-20,4%; 1,34 млн рублей) и Mitsubishi Outlander (-20,2%; 2,45 млн рублей).

Среди подержанных моделей значительный рост цен был отмечен у Nissan Qashqai (+19,7%; 2,21 млн рублей), Kia K5 (+9,5%; 3,05 млн рублей) и Chevrolet Niva (+8,2%; 645 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что новые машины в 2024 году в Нижегородской области стали дешевле на 17%.

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Теги:
Автомобили Цены
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