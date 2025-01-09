Новые машины в 2024 году в Нижегородской области стали дешевле на 17% Экономика

В 2014 году средняя цена нового автомобиля в Нижегородской области снизилась на 17% и составила 3,24 млн рублей. Как сообщает Авто.ру, исследование проведено на основе объявлений о продаже автомобилей в регионе.

Существенное снижение цен отмечается у моделей Chery Arrizo 8 (2,87 млн рублей) и Chery Tiggo 8 Pro Max (3,82 млн). В топ-5 также вошли Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max и Jaecoo J7.

Между тем наибольший рост средних цен был зафиксирован у Volkswagen Multivan (14,11 млн рублей), Lada Granta (1,09 млн) и Lada Vesta (1,9 млн).

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" с 14 января повысил цены на две модели Lada.

Также сообщалось, что продажи новых легковых авто в РФ выросли почти на 50% по итогам 2024 года.