Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 января 2025 11:57  [109] Новые машины в 2024 году в Нижегородской области стали дешевле на 17%
14 января 2025 20:18  [433] Подрядчика оштрафовали на 1,3 млн рублей за срыв сроков ремонта дороги в Кстове
14 января 2025 18:52  [291] "АвтоВАЗ" с 14 января повысил цены на две модели Lada
14 января 2025 11:44  [600] НИИИС построит центр информобеспечения летных испытаний в Нижнем Новгороде
14 января 2025 09:13  [927] Тарифы на проезд в электричках в Нижегородской области изменятся с 15 января
13 января 2025 12:54  [429] Нижегородской области перечислили 23,9 млрд рублей на транспортные проекты
13 января 2025 11:54  [313] Центробанк: идея о заморозке вкладов абсурдна
10 января 2025 09:54  [497] Задолженность по кредитным картам в России превышает 4 триллиона рублей
09 января 2025 15:25  [479] Цены на вторичное жилье в 2025 году могут снизиться
09 января 2025 13:19  [481] Почти 250 застройщиков Нижегородской области подключены к Информсистеме управления проектами
Экономика

Новые машины в 2024 году в Нижегородской области стали дешевле на 17%

15 января 2025 11:57  [109] Экономика

В 2014 году средняя цена нового автомобиля в Нижегородской области снизилась на 17% и составила 3,24 млн рублей. Как сообщает Авто.ру, исследование проведено на основе объявлений о продаже автомобилей в регионе.

Существенное снижение цен отмечается у моделей Chery Arrizo 8 (2,87 млн рублей) и Chery Tiggo 8 Pro Max (3,82 млн). В топ-5 также вошли Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max и Jaecoo J7.

Между тем наибольший рост средних цен был зафиксирован у Volkswagen Multivan (14,11 млн рублей), Lada Granta (1,09 млн) и Lada Vesta (1,9 млн).

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" с 14 января повысил цены на две модели Lada.

Также сообщалось, что продажи новых легковых авто в РФ выросли почти на 50% по итогам 2024 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Цены
Поделиться:
Новости по теме
14 января 2025 18:52  [291] "АвтоВАЗ" с 14 января повысил цены на две модели Lada
14 января 2025 12:04  [740] Нижегородский завод зарегистрировал права на бренд "Volga"
13 января 2025 15:18  [1210] Автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям в Нижнем Новгороде
10 января 2025 11:58  [483] Продажи новых легковых авто в РФ выросли почти на 50% по итогам 2024 года
03 декабря 2024 10:28  [795] Lada стала самым угоняемым автомобилем в России в 2024 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph