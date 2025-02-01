Вылет двух рейсов из Нижнего Новгорода отложен на 12 часов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В международном аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде 1 февраля произошли задержки в расписании рейсов в Минск и Уфу.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, пассажиры должны были вылететь в Минск авиакомпанией "Икар" в 12:20, однако вылет отложен почти на 12 часов — до полуночи.

Рейс в Уфу , который также выполняет авиакомпания "Икар", был запланирован на 18:45. Теперь самолёт отправится в путь только в 5:15 следующего дня. Причины задержек не разглашаются.

Ранее сообщалось, что 29 января на 2 часа был задержан рейс из Нижнего Новгорода в Минск.