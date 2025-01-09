Нижний Новгород возобновит авиасообщение с Мурманском с 30 марта

Фото:
Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова объявил о возобновлении прямых рейсов в Мурманск. Перелеты, которые прекратились в октябре 2023 года, вновь станут доступны благодаря авиакомпаниям "Северный ветер" и "Икар".
Первый рейс запланирован на 30 марта 2025 года. Полеты будут осуществляться дважды в неделю: по четвергам (вылет в 16:15) и воскресеньям (вылет в 16:35). Для рейсов будут использоваться самолеты Embraer 190, рассчитанные на 110 пассажиров.
Кроме Мурманска, "Северный ветер" совместно с "Икаром" уже выполняют перелеты из Нижнего Новгорода в Минск, Уфу, Минеральные Воды, Калининград и Сочи.
Ранее сообщалось о планируемом запуске авиарейсов из Нижнего Новгорода в Мурманск. Планируется, что слетать туда получится уже этой весной.
Также выяснилось, что в 2025 году сохранятся рейсы в Минск.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+