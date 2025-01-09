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Общество

Нижний Новгород возобновит авиасообщение с Мурманском с 30 марта

28 января 2025 11:59  [123] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова объявил о возобновлении прямых рейсов в Мурманск. Перелеты, которые прекратились в октябре 2023 года, вновь станут доступны благодаря авиакомпаниям "Северный ветер" и "Икар". 

Первый рейс запланирован на 30 марта 2025 года. Полеты будут осуществляться дважды в неделю: по четвергам (вылет в 16:15) и воскресеньям (вылет в 16:35). Для рейсов будут использоваться самолеты Embraer 190, рассчитанные на 110 пассажиров.  

Кроме Мурманска, "Северный ветер" совместно с "Икаром" уже выполняют перелеты из Нижнего Новгорода в Минск, Уфу, Минеральные Воды, Калининград и Сочи.

Ранее сообщалось о планируемом запуске авиарейсов из Нижнего Новгорода в Мурманск. Планируется, что слетать туда получится уже этой весной.

Также выяснилось, что в 2025 году сохранятся рейсы в Минск.

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
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