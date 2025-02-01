Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 февраля 2025 17:29  [82] Мэр Нижнего Новгорода исполнил мечту 5-летнего мальчика в рамках "Ёлки желаний"
01 февраля 2025 16:34  [164] Магазин "Леруа Мерлен" в Нижнем Новгороде сменил вывеску
01 февраля 2025 15:58  [133] Диалог поколений: в Нижнем Новгороде прошел День памяти краснодонской комсомольской организации "Молодая Гвардия"
01 февраля 2025 14:47  [205] Вылет двух рейсов из Нижнего Новгорода отложен на 12 часов
01 февраля 2025 14:02  [167] Почти 3 тысячи процедур ЭКО проведут в Нижегородской области в 2025 году
01 февраля 2025 10:15  [279] Бастрыкин поручил доложить о ситуации с бездомными собаками в Нижегородской области
31 января 2025 19:51  [356] Нижегородских коммунальщиков призвали готовиться к ухудшению погоды
31 января 2025 19:43  [378] Нижегородские власти и "Росатом' договорились о создании "Города здоровья"
31 января 2025 19:24  [351] Контроль за ямочным ремонтом усилили в Нижнем Новгороде из-за оттепели
31 января 2025 18:51  [303] "Единая Россия" организует серию мероприятий в год 80-летия Великой Победы
Общество

Мэр Нижнего Новгорода исполнил мечту 5-летнего мальчика в рамках "Ёлки желаний"

01 февраля 2025 17:29  [82] Общество

Фото: tg-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев осуществил мечту пятилетнего Андрея.

Об этом мэр города сообщил в своём Telegram-канале. Желание мальчика прокатиться на гоночном автомобиле в качестве водителя было снято с новогодней ёлки.

По словам Юрия Шалабаева, он вместе с мамой мальчика искали способ, как сделать это безопасно и интересно для ребёнка.

Мечта Андрея сбылась на Нижегородском кольце. Специально для мальчика была организована экскурсия и просмотр соревнований в компании опытных пилотов. Также мальчик примерил настоящую форму гонщика и принял участие в фотосессии в гоночных болидах.

С гонок Андрей ушёл с ещё одним подарком, который давно хотел. Ему подарили машину на радиоуправлении.

Ранее сообщалось, что Андрей Бетин исполнил мечту 13-летней кстовчанки в рамках "Елки желаний"

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ёлка желаний Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
24 января 2025 16:47  [473] Андрей Бетин исполнил мечту 13-летней кстовчанки в рамках "Елки желаний"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph