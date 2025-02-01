Мэр Нижнего Новгорода исполнил мечту 5-летнего мальчика в рамках "Ёлки желаний"

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев осуществил мечту пятилетнего Андрея.
Об этом мэр города сообщил в своём Telegram-канале. Желание мальчика прокатиться на гоночном автомобиле в качестве водителя было снято с новогодней ёлки.
По словам Юрия Шалабаева, он вместе с мамой мальчика искали способ, как сделать это безопасно и интересно для ребёнка.
Мечта Андрея сбылась на Нижегородском кольце. Специально для мальчика была организована экскурсия и просмотр соревнований в компании опытных пилотов. Также мальчик примерил настоящую форму гонщика и принял участие в фотосессии в гоночных болидах.
С гонок Андрей ушёл с ещё одним подарком, который давно хотел. Ему подарили машину на радиоуправлении.
Ранее сообщалось, что Андрей Бетин исполнил мечту 13-летней кстовчанки в рамках "Елки желаний"
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