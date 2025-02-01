Жительницу Дзержинска обманули почти на 10 тыс. рублей через демонстрацию экрана Происшествия

Жительницу Дзержинска обманули почти на 10 тыс. рублей через демонстрацию экрана

Женщина разместила резюме на сайте по поиску работы. Она получила звонок от "потенциального работодателя", который предложил ей заработать, выполняя задания по выкупу товаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Чтобы обучиться процессу, она включила демонстрацию экрана на своем мобильном телефоне, по просьбе злоумышленников. После этого со счета мобильной связи горожанки было списано 9,9 тыс. рублей.

Сообщается, что уже возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Напомним, что студентка одного из вузов Нижнего Новгорода по телефону сообщила мошенникам свои личные данные и коды из пришедших СМС-сообщений.

Как сообщалось ранее, мошенники украли 7,5 млн рублей у работающей в нижегородском театре пенсионерки.