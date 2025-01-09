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Происшествия

Мошенники украли 7,5 млн рублей у работающей в нижегородском театре пенсионерки

31 января 2025 13:29  [94] Происшествия

72-летняя жительница Нижнего Новгорода стала жертвой обмана после того, как получила серию звонков и сообщений в мессенджере от лиц, представившихся сотрудниками банка и силовых структур. Об этом случае рассказали в нижегородском ГУ МВД.

Мошенники сообщили женщине о якобы несанкционированном снятии денег с её банковской карты и рекомендовали перевести средства на "безопасный" счет для защиты накоплений. Испугавшись за деньги, пенсионерка совершила 19 переводов, лишившись суммы в размере 7,6 млн рублей.

Инцидент был зафиксирован в УМВД Нижнего Новгорода где пострадавшая подала заявление о произошедшем. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ ("Мошенничество"). Согласно данной статье, виновному грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

На данный момент полиция проводит расследование всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что жительница Чкаловска потеряла более 2 млн рублей из-за мошенников.

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Теги:
Деньги Мошенничество
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