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Происшествия

20-летняя нижегородка перевела мошенникам с родительских счетов более 3,7 млн рублей

01 февраля 2025 12:32  [105] Происшествия

20-летняя жительница Бора стала очередной жертвой мошенников.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в декабре прошлого года, студентка третьего курса одного из вузов Нижнего Новгорода по телефону сообщила злоумышленникам свои личные данные и коды из пришедших СМС-сообщений.

Спустя время в мессенджере ей написала якобы "сотрудница банка, что с её счетом,  также со счетами родителей неизвестные совершают сомнительные операции. Находясь под влиянием звонивших, девушка в течении месяца переводила деньги с родительских счетов на указанные мошенниками реквизиты.  В результате материальный ущерб составил более 3,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенники украли 7,5 млн рублей у работающей в нижегородском театре пенсионерки.

 

 

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Теги:
Бор мошенники Мошенничество
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