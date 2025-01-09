20-летняя нижегородка перевела мошенникам с родительских счетов более 3,7 млн рублей Происшествия

20-летняя жительница Бора стала очередной жертвой мошенников.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в декабре прошлого года, студентка третьего курса одного из вузов Нижнего Новгорода по телефону сообщила злоумышленникам свои личные данные и коды из пришедших СМС-сообщений.

Спустя время в мессенджере ей написала якобы "сотрудница банка, что с её счетом, также со счетами родителей неизвестные совершают сомнительные операции. Находясь под влиянием звонивших, девушка в течении месяца переводила деньги с родительских счетов на указанные мошенниками реквизиты. В результате материальный ущерб составил более 3,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенники украли 7,5 млн рублей у работающей в нижегородском театре пенсионерки.