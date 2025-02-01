63-летний мужчина погиб на пожаре в Ардатовском районе

фото: ГУ МЧС Нижегородской области
В поселке Саконы Ардатовского района загорелся жилой дом. Пожар распространился на площадь в 70 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В результате пожара погиб 63-летний мужчина. По предварительным данным, произошло возгорание из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям не пользоваться старой "ветхой" проводкой, отказаться от неисправного оборудования, не перегружать электросети и следить за включенными в сеть электроприборами.
Напомним, что 41-летний мужчина погиб на пожаре в Приокском районе.
Как сообщалось ранее, 87-летний курильщик заживо сгорел в Нижегородской области.
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