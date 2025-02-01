Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 февраля 2025 13:29  [6] Полиция проверяет заявление о насилии в новогоднюю ночь в Городце
02 февраля 2025 12:58  [126] 63-летний мужчина погиб на пожаре в Ардатовском районе
02 февраля 2025 11:36  [245] Жительницу Дзержинска обманули почти на 10 тыс. рублей через демонстрацию экрана
01 февраля 2025 12:57  [450] Начальник отдела закупок МУ "ДЭП" Сарова задержан за взятку
01 февраля 2025 12:32  [389] 20-летняя нижегородка перевела мошенникам с родительских счетов более 3,7 млн рублей
01 февраля 2025 12:02  [399] Пожар на территории предприятия "Сибур-Кстово" полностью ликвидирован
31 января 2025 20:53  [696] Устранение последствий падения обломков БПЛА на территории "Сибур-Кстово" продолжается
31 января 2025 18:40  [475] Нижегородские полицейские задержали мужчину за нападение на курьера
31 января 2025 16:45  [379] 18-летний электромонтер "Нижегородских моторов" тяжело травмировался на работе
31 января 2025 15:21  [670] Еще один участник ДТП на М-7 под Нижним Новгородом умер в больнице
Происшествия

63-летний мужчина погиб на пожаре в Ардатовском районе

02 февраля 2025 12:58  [126] Происшествия
фото: ГУ МЧС Нижегородской области

фото: ГУ МЧС Нижегородской области

В поселке Саконы Ардатовского района загорелся жилой дом. Пожар распространился на площадь в 70 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате пожара погиб 63-летний мужчина. По предварительным данным, произошло возгорание из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям не пользоваться старой "ветхой" проводкой, отказаться от неисправного оборудования, не перегружать электросети и следить за включенными в сеть электроприборами.

Напомним, что 41-летний мужчина погиб на пожаре в Приокском районе.

Как сообщалось ранее, 87-летний курильщик заживо сгорел в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авария Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph