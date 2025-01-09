41-летний мужчина погиб на пожаре в Приокском районе

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Страшный пожар произошел в Приокском районе Нижнего Новгорода днем 31 января. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, прямо сейчас пожарные тушат горящий садовый домик в СНТ «Победа».
Огонь охватил 36 квадратных метров. На месте найдено тело 41-летнего мужчины.
Причины случившегося только еще предстоит выяснить.
Ранее сообщалось, что 87-летний курильщик заживо сгорел в Нижегородской области.
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