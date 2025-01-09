41-летний мужчина погиб на пожаре в Приокском районе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Страшный пожар произошел в Приокском районе Нижнего Новгорода днем 31 января. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, прямо сейчас пожарные тушат горящий садовый домик в СНТ «Победа».

Огонь охватил 36 квадратных метров. На месте найдено тело 41-летнего мужчины.

Причины случившегося только еще предстоит выяснить.

Ранее сообщалось, что 87-летний курильщик заживо сгорел в Нижегородской области.