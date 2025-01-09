Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
31 января 2025 15:21  [67] Еще один участник ДТП на М-7 под Нижним Новгородом умер в больнице
31 января 2025 14:50  [132] Сгоревший особняк Вагина в Нижнем Новгороде законсервировали
31 января 2025 14:36  [121] 41-летний мужчина погиб на пожаре в Приокском районе
31 января 2025 13:49  [142] Нижегородец зарезал знакомого в подвале на улице Невзоровых
31 января 2025 13:29  [148] Мошенники украли 7,5 млн рублей у работающей в нижегородском театре пенсионерки
31 января 2025 12:59  [279] Главу одной из структур "Росатома" задержали за мошенничество в Нижнем Новгороде
31 января 2025 11:34  [198] 200 человек эвакуировали из нижегородского ТЦ "Жар-Птица"
31 января 2025 10:33  [260] Гигантская пробка образовалась из-за смертельного ДТП на М-7 в Кстовском округе
31 января 2025 09:00  [238] Против четырех нижегородцев завели дело за содействие нелегальной миграции
30 января 2025 20:39  [407] 87-летний курильщик заживо сгорел в Нижегородской области
Происшествия

41-летний мужчина погиб на пожаре в Приокском районе

31 января 2025 14:36  [121] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Страшный пожар произошел в Приокском районе Нижнего Новгорода днем 31 января. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, прямо сейчас пожарные тушат горящий садовый домик в СНТ «Победа».

Огонь охватил 36 квадратных метров. На месте найдено тело 41-летнего мужчины. 

Причины случившегося только еще предстоит выяснить. 

Ранее сообщалось, что 87-летний курильщик заживо сгорел в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
30 января 2025 20:39  [407] 87-летний курильщик заживо сгорел в Нижегородской области
24 января 2025 10:01  [608] Курильщик заживо сгорел на проспекте Ильича в Нижнем Новгороде
23 января 2025 11:40  [471] Извещатель спас семью на пожаре в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph