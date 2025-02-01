Полиция проверяет заявление о насилии в новогоднюю ночь в Городце Происшествия

В Городце Нижегородской области правоохранители проводят проверку по заявлению 18-летней местной жительницы, обратившейся в полицию 30 января. Девушка заявила, что в новогоднюю ночь стала жертвой насилия со стороны знакомого молодого человека.

По информации Baza, инцидент произошел в квартире подруги девушки, куда она приехала после празднования в караоке. Со слов заявительницы, она долго не решалась обратиться в полицию, но спустя почти месяц решила сообщить о случившемся.

В рамках проверки полицейские опросили подругу потерпевшей. Девушка рассказала, что в ночь на 1 января заявительница действительно приехала с молодым человеком. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения, после чего сама позвала его в комнату. По словам подруги, никаких подозрительных звуков оттуда не доносилось.

Кроме того, подруга утверждает, что девушка призналась ей: обвинение в насилии могло быть ложным. По ее словам, в новогоднюю ночь заявительница считала себя свободной, так как незадолго до этого рассталась с молодым человеком. Однако после праздников пара воссоединилась, и, чтобы доказать свою верность, девушка якобы придумала версию с насилием.

В настоящий момент правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.