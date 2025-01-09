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Происшествия

Ранее судимый нижегородец украл у женщины в подъезде 5 млн рублей

29 января 2025 15:01  [126] Происшествия

В Нижнем Новгороде раскрыто разбойное нападение, совершенное в конце прошлого года. 45-летний мужчина, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками, напал на женщину в подъезде жилого дома и похитил у нее 5 млн рублей. Спустя месяц его задержали оперативники в Москве, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Преступление произошло в декабре 2024 года в Канавинском районе. 52-летняя потерпевшая вышла из лифта, когда неизвестный в черной одежде, скрывший лицо шарфом, напал на нее. Мужчина распылил в лицо жертве перцовый газ, выхватил сумку с крупной суммой денег и скрылся.  

В ходе расследования полиция установила, что преступник тщательно готовился к нападению. Он заранее следил за женщиной, изучал ее маршруты и дождался момента, когда у нее на руках оказалась значительная сумма после обмена валюты. После совершенного нападения он уехал в другой регион, чтобы избежать задержания.  

Оперативники уголовного розыска выяснили местонахождение подозреваемого, после чего задержали его в Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии. На допросе мужчина признал вину и сказал, что успел потратить похищенные деньги.  

Суд отправил фигуранта под стражу на время следствия. Сейчас его проверяют на причастность к другим имущественным преступлениям в регионе. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Теги:
Деньги Кража МВД
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