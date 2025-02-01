Пять лет грозит нижегородцу за фиктивную постановку мигрантов на учет Происшествия

Фиктивную постановку на учет иностранных граждан обнаружили полицейские в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Правоохранители установили, что ранее судимый за имущественные преступления 37-летний житель Лесного Городка трижды предоставил в миграционную службу документы о регистрации четырёх иностранных граждан. За это он получал денежное вознаграждение. При этом мужчина осознавал, что эти люди не будут жить по указанному адресу, поскольку жильё им предоставлено не было.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. Виновнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что против четырех нижегородцев завели дело за содействие нелегальной миграции.