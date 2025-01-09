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Происшествия

Четырёх иностранцев депортируют из России после полицейских проверок

23 января 2025 11:20  [91] Происшествия

Сотрудники полиции и Росгвардии в рамках совместной операции провели в Нижнем Новгороде проверку, направленную на выявление нелегальных мигрантов. 

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, во время рейда на территории плодоовощной базы и двух заведений общественного питания, расположенных в Канавинском и Ленинском районах, были обнаружены 11 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

В отношении этих граждан были составлены административные протоколы: за несоблюдение правил миграционного учёта, уклонение от выезда из страны, незаконное трудоустройство и невыполнение административного наказания. Суд назначил им штрафы в размере 23 тысяч рублей, а четверых суд обязал покинуть территорию России в установленный законом срок.

Отмечается, что подобные мероприятия по контролю за пребыванием иностранных граждан в России проводятся в регионе на регулярной основе.

Ранее сообщалось, что более 35 иностранцев были выдворены из Нижегородской области по постановлению суда.

 

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Теги:
Иностранцы Миграция рейды
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