Нижегородка вошла в топ-8 конкурса "Миссис мира – 2024" Общество

Фото: страница героини в соцсетях

46-летняя жительница Нижнего Новгорода Елена Секретарева вошла в число восьми лучших участниц конкурса красоты "Миссис мира" (Mrs. World). Об этом она рассказала ТАСС.

По словам конкурсантки, сначала жюри отобрало 17 финалисток, среди которых она заняла восьмое место. Затем определяли топ-6 и топ-3, однако из-за отсутствия знания английского Секретарева не смогла пройти дальше. Она также отметила, что получила мало голосов от России, но все равно попала в топ-8.

"Это невероятное счастье. Бабочки в животе. Для России – это настоящий фурор, ведь в последние годы наша страна не входила в число финалисток", – поделилась впечатлениями участница.

Финальный этап конкурса прошел в Лас-Вегасе с 24 по 31 января, собрав 65 претенденток со всего мира. "Миссис мира" – первый международный конкурс красоты для замужних женщин, проводящийся с 1984 года. За всю его историю россиянки становились победительницами дважды – в 2006 и 2009 годах.

Обладательницей титула "Миссис мира – 2023" стала Джулия Шнелле из Германии.