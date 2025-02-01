Пьяный мужчина отправлен в спецприемник за дебош в ночном клубе на Бору Происшествия

Фото: Telegram-канал Ni Mash

Нижегородец, который в пьяном состоянии устроил погром и поножовщину в ночном клубе на Бору, по данным Ni Mash отправлен в спецприёмник.

Как стало известно, во время нападения пострадал администратор клуба, помощь ему оказывали врачи. Посетитель заведения, на которого также было совершено нападение, в итоге отделался испугом.

Пока нарушитель отбывает административное наказание, кроме того, возбуждено уголовное дело за хулиганство. Ожидается, что позже суд изберёт меру пресечения фигуранту.

Ранее сообщалось, что нападение пассажира на нижегородского таксиста закончилось уголовным делом.