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Общество

НОФ хочет взыскать с детской больницы в Нижнем Новгороде 151 млн рублей

03 февраля 2025 18:01  [114] Общество

Фото: Александр Воложанин

ГП "Нижегородская областная фармация" подало иск к областной детской клинической больнице, требуя взыскать свыше 150 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке дел Арбитражного суда Нижегородской области.  

Заявление поступило 31 января, однако дата судебного заседания пока не назначена. Детали разбирательства также не раскрываются.  

Кроме того, "Нижегородская областная фармация" подала иски к больнице №10 в Канавинском районе и Гагинской центральной районной больнице. В этих случаях требуемые суммы составляют 6,746 млн и 2,88 млн рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница взыскала с Горьковского автозавода 1 млн рублей из-за травмы.

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Теги:
больницы Деньги Здравоохранение
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