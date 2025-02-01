НОФ хочет взыскать с детской больницы в Нижнем Новгороде 151 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

ГП "Нижегородская областная фармация" подало иск к областной детской клинической больнице, требуя взыскать свыше 150 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке дел Арбитражного суда Нижегородской области.

Заявление поступило 31 января, однако дата судебного заседания пока не назначена. Детали разбирательства также не раскрываются.

Кроме того, "Нижегородская областная фармация" подала иски к больнице №10 в Канавинском районе и Гагинской центральной районной больнице. В этих случаях требуемые суммы составляют 6,746 млн и 2,88 млн рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница взыскала с Горьковского автозавода 1 млн рублей из-за травмы.