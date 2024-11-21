"Центр 800" в Нижнем Новгороде хочет взыскать 38 млн рублей со строительной компании

АНО "Центр 800" в Нижнем Новгороде подала иск о взыскании 38,7 млн рублей с ООО "Джуман Рашн Реновейшн". Об этом сообщается в материалах на сайте Арбитражного суда региона.
Исковое заявление было подано 22 ноября.
Третьими лицами по делу строительной компаний "Джуман Рашн Реновейшн" и "Центром 800" стали АНО "Центр творческих инициатив Маяк" и Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.
Дата судебного заседания пока не назначена.
Кроме того, в конце ноября АНО "Центр 800" подало иск к индивидуальному предпринимателю Дмитрию Косаминскому. Сумма исковых требований составляет 435,9 тысяч рублей.
Причины судебных тяжб не раскрываются.
Напомним, нижегородское минимущества через суд изымает участок у Дворца спорта под строительство канатной дороги.
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