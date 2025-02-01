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Общество

ВИЧ-инфекция выявлена у 17 детей и подростков в Нижегородской области

03 февраля 2025 17:30  [118] Общество

В 2024 году в Нижегородской области зарегистрировано 17 случаев ВИЧ-инфекции среди детей и подростков. Медики отмечают, что одной из причин распространения заболевания остается низкий охват тестированием.  

Многие родители неохотно соглашаются на обследование своих детей или вовсе отказываются от диагностики, несмотря на то, что процедура быстрая, бесплатная и доступная.  

Из-за этого шесть нижегородских больниц и поликлиник в 2024 году не сумели обследовать даже 5% прикрепленного населения.  

При этом успешная работа СПИД-центра и роддомов позволила предотвратить рождение детей с ВИЧ в регионе в 2024 году.

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Теги:
Дети Здоровье СПИД
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