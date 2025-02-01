Прокурор потребовал очистить сточные воды, сбрасываемые в реку Шемлей

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны водных ресурсов, сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.
В ходе проверки установлено, что юрлицо, эксплуатирующее муниципальные очистные сооружения в рабочем посёлке Дальнее Константиново, сбрасывает недостаточно очищенные сточные воды в реку Шемлей.
В итоге природоохранный прокурор обратился в суд с требованием очистить сточные воды по всем правилам. Исковое заявление находится на рассмотрении. Ситуация на контроле надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что водоканал в Лукоянове оштрафовали на 220 тысяч рублей за эконарушения.
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