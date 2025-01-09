Водоканал в Лукоянове оштрафовали на 220 тысяч рублей за эконарушения Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области

Межрегиональный Росприроднадзор выявил экологические нарушения в работе Лукояновского водоканала во время внеплановой проверки, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка показала, что после очистных сооружений сточные воды сбрасываются в реку Теша с превышением ПДК по нескольким загрязняющим веществам, что негативно влияет на водный объект. Лукояновский районный суд признал МУП "Лукояновводоканал" виновным в нарушении и оштрафовал на 80 тысяч рублей.

Кроме того, место сброса сточных вод, указанное в разрешительных документах, не соответствовало фактическому, предприятие не вело учёт сбросов и не предоставило расчёт нормативов допустимых сбросов. Очистные сооружения не были поставлены на учёт, программа производственного контроля не разработана. Были выявлены нарушения в охране атмосферного воздуха и обращении с отходами производства и потребления. Предприятие не вело учёт отходов, отсутствовали нормативы образования и лимиты на их размещение. Руководитель водоканала не имел достаточной подготовки в вопросах охраны окружающей среды и безопасности.

После проверки водоканалу выдали предписание об устранении нарушений, вынесли постановления о привлечении к административной ответственности юридического и должностного лица, а также наложили штрафы на сумму 220 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор выявил эконарушения на бывшем заводе "Оргстекло".