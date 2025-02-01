Суд наказал нижегородцев за подпольный игорный бизнес

Восемь жителей Нижегородской области признаны виновными в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, с 2018 по 2021 год три женщины и пять мужчин вели подпольную игорную деятельность в нескольких городах области — Павлове, Богородске, Сергаче и Кулебаках. Азартные игры проводились вне установленных игорных зон с использованием специального оборудования, а также через интернет.
Доход от нелегального бизнеса превысил 28 млн рублей. Все заработанные деньги фигуранты тратили по собственному усмотрению.
Суд назначил одному из организаторов наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Остальные участники получили от 2 до 2,5 года условного срока.
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