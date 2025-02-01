Суд наказал нижегородцев за подпольный игорный бизнес Происшествия

Восемь жителей Нижегородской области признаны виновными в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, с 2018 по 2021 год три женщины и пять мужчин вели подпольную игорную деятельность в нескольких городах области — Павлове, Богородске, Сергаче и Кулебаках. Азартные игры проводились вне установленных игорных зон с использованием специального оборудования, а также через интернет.

Доход от нелегального бизнеса превысил 28 млн рублей. Все заработанные деньги фигуранты тратили по собственному усмотрению.

Суд назначил одному из организаторов наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Остальные участники получили от 2 до 2,5 года условного срока.