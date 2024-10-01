Организаторы подпольного игорного клуба отправятся под суд в Нижнем Новгороде Общество

Организаторы нелегального игорного клуба предстанут перед судом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год группа нижегородцев организовала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования в цокольном помещении многоквартирного дома в областном центре. Всего в помещении насчитывалось 37 игровых автоматов.

После проведения азартных игр члены организованной преступной группы распределяли между собой прибыль. Деньги они расходовали на личные нужны.

Всего таким способом подозреваемые смогли заработать 33,7 млн рублей.

На членов преступной группы завели уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).

Дело направлено в Советский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

Напомним, подпольный игорный клуб накрыли в Ленинском районе Нижнего Новгорода.