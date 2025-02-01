Как действовать при атаке дронов
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2025 11:28  [32] За год количество командировок в Нижний Новгород кратно увеличилось
04 февраля 2025 11:25  [40] Wildberries запустил пилотный проект по доставке лекарств из аптек
04 февраля 2025 10:59  [93] Нижегородцев предупредили о мошенниках, пишущих от лица РЖД
04 февраля 2025 10:38  [76] Регионам России из-за аномального тепла угрожает нашествие саранчи
04 февраля 2025 10:21  [96] Очередная группа нижегородских добровольцев готовится отправится на СВО
04 февраля 2025 10:15  [120] Нижний Новгород и Дзержинск встретят "Поезд Победы"
04 февраля 2025 10:02  [101] Новое отделение медицинской реабилитации открылось в поликлинике №2 ЦГБ Арзамаса
04 февраля 2025 09:26  [102] Глеб Никитин провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы
04 февраля 2025 09:25  [191] Курящий пассажир устроил драку в нижегородском автобусе
04 февраля 2025 09:06  [295] Врачи предупредили о риске внезапной смерти при приеме популярного антибиотика
Общество

Нижний Новгород и Дзержинск встретят "Поезд Победы"

04 февраля 2025 10:15  [120] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Жители Дзержинска и Нижнего Новгорода встретят "Поезд Победы" в феврале. Об этом сообщили организаторы в своих соцсетях.

"Поезд Победы" – это уникальный проект, который позволяет людям погрузиться в атмосферу событий Великой Отечественной войны благодаря современным технологиям. Состав представляет собой иммерсивную инсталляцию из 10 вагонов.

Историческая реальность воссоздана при помощи современных технологий.

Чтобы посетить "Поезд Победы", требуется предварительная регистрация на сайте проекта. Там же опубликовано расписание движение состава с графиком остановок в пути.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ Выставка
Поделиться:
Новости по теме
04 февраля 2025 09:26  [102] Глеб Никитин провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы
03 февраля 2025 17:00  [285] Глеб Никитин вручил нижегородским ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph