Нижний Новгород и Дзержинск встретят "Поезд Победы" Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Жители Дзержинска и Нижнего Новгорода встретят "Поезд Победы" в феврале. Об этом сообщили организаторы в своих соцсетях.

"Поезд Победы" – это уникальный проект, который позволяет людям погрузиться в атмосферу событий Великой Отечественной войны благодаря современным технологиям. Состав представляет собой иммерсивную инсталляцию из 10 вагонов.

Историческая реальность воссоздана при помощи современных технологий.

Чтобы посетить "Поезд Победы", требуется предварительная регистрация на сайте проекта. Там же опубликовано расписание движение состава с графиком остановок в пути.