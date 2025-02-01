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Общество

Глеб Никитин вручил нижегородским ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы"

03 февраля 2025 17:00  [82] Общество

Фото: Антон Роженцов

В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония награждения ветеранов Великой Отечественной войны памятными медалями «80 лет Победы». Мероприятие прошло 3 февраля в Корпоративном университете правительства Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Юбилейная награда учреждена по указу президента России Владимира Путина. Первыми медали получили 38 нижегородских ветеранов, а всего в регионе их вручат около 6,5 тысячи человек.  

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, вручая награды, отметил, что медали – это лишь малый знак благодарности за подвиг, который совершили ветераны.  

«В годы военного лихолетья многие из вас были подростками или совсем детьми. Кто-то уходил на фронт, только закончив школу, кто-то работал в тылу, пережил ужасы блокады, концлагерей. Но вас всех объединяет несгибаемый дух. Вы не только выстояли, но и помогли спасти других, а после войны подняли страну из руин», – обратился к ветеранам глава региона.  

Глеб Никитин подчеркнул, что сохранение исторической правды – заслуга самих ветеранов, которые продолжают делиться своими воспоминаниями.  

«Во многом именно благодаря вам молодежь знает правду о войне, уважает историю и понимает, кому обязана своей жизнью», – отметил губернатор.  

Он также напомнил, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. По его словам, этот праздник в первую очередь посвящен ветеранам Великой Отечественной войны.  

«Никто не забыт, ничто не забыто. Вы – настоящее достояние страны и Нижегородской области. Низкий вам поклон! Крепкого здоровья, жизненных сил, заботы близких и мирного неба над головой!» – пожелал Глеб Никитин.  

В рамках мероприятия перед ветеранами выступили школьники – участники проекта «Уроки с путешествием». В прошлом году они посетили Волгоград, изучая историю Сталинградской битвы.  

«Спасибо вам за мирное небо над головой!» – сказали ребята, обращаясь к ветеранам.  

После официальной части состоялось праздничное чаепитие, в ходе которого звучали песни военных лет в исполнении Нижегородского губернского оркестра.  

Ветераны делились своими воспоминаниями. Участник и инвалид Великой Отечественной войны Евгений Макаров отметил, что испытывает гордость, получая эту награду в родном городе, откуда когда-то уходил на фронт и дошел до Берлина.  

Житель блокадного Ленинграда Владимир Журавлев рассказал, как в детстве родители делали ему соску из блокадного хлеба, размачивая его водой и заворачивая в холщевину.  

Труженица тыла Нина Соколова вспомнила, как в 11 лет пережила бомбежки Горького, помогала раненым в госпитале, выступала перед бойцами с концертами, писала письма их родным.  

«Эта медаль для меня – очень важная награда. Спасибо, что нас не забывают», – сказала она, поблагодарив правительство региона за внимание и поддержку.

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Теги:
Ветераны ВОВ Глеб Никитин
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