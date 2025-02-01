Сергей Безруков выступит на Нижневолжской набережной 9 Мая Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

День Победы в 2025 году обещает стать по-настоящему особенным для жителей Нижнего Новгорода. Главной площадкой празднования (0+) 80-летия Великой Победы станет пространство у подножия Чкаловской лестницы, где гостей ждут зрелищные постановки, концерты и театрализованные представления. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Одним из центральных событий станет концерт Сергея Безрукова, который исполнит песни военных лет, погружая зрителей в атмосферу тех времен. Известный актер не раз участвовал в патриотических проектах, а его выступления всегда вызывают сильные эмоции.

Еще одним ключевым событием станет грандиозное шоу Ильи Авербуха. В основе постановки — история трех молодых горьковчан, ушедших на фронт во время Великой Отечественной войны. Как и в других проектах режиссера, зрителей ждут мощные драматические образы, яркая хореография и художественные спецэффекты.

Неизменной частью праздника станет концерт "Военные песни у кремля". Это уже традиционное мероприятие, объединяющее нижегородцев разных поколений вокруг легендарных мелодий Победы.

Помимо выступлений, в городе запланированы исторические реконструкции, иммерсивные спектакли, мэппинг-шоу на башнях кремля и даже запуск воздушного шара, оформленного к юбилею.

Накануне губернатор Глеб Никитин провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.