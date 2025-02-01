Комплекс по выращиванию овощей могут построить в Автозаводском районе Бизнес

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На территории Автозаводского района Нижнего Новгорода планируется возведение крупного комплекса по выращиванию и переработке овощей. Этот проект обсудили на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки при региональном минграде.

ООО "Финстрой-Экопромпродукт" выступило инициатором данного проекта. Компания обратилась к властям с просьбой предоставить ей возможность использования земельного участка площадью 82 тысяч кв. м для ведения сельскохозяйственной деятельности. Участок находится вблизи дома № 10 на улице Бахтина и включает в себя территории № 4 и № 6 ГСХП "Доскино".

Большинство членов комиссии поддержали проект: пять участников проголосовали "за", четыре – "против", еще один воздержался. Роспотребнадзор выразил опасения относительно возможного влияния будущей санитарно-защитной зоны предприятия на соседние жилые районы. Инвесторам было предложено провести дополнительную работу по уточнению границ этой зоны для обеспечения соблюдения всех требований безопасности.

В первую очередь, речь идет о проблеме яркого свечения в небе после запуска комплекса. Такое свечение, в частности, наблюдается вблизи овощных теплиц на Бору.

Ранее линию по глубокой заморозке овощей и ягод ввели в эксплуатацию в Краснобаковском районе.