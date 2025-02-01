В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
04 февраля 2025 11:17  [59] Комплекс по выращиванию овощей могут построить в Автозаводском районе
03 февраля 2025 19:35  [442] Активы иностранной компании Raven Russia переданы в доход государства
03 февраля 2025 15:30  [230] 5 млн рублей получили победители региональной программы "Лидеры предпринимательства"
03 февраля 2025 14:11  [630] 50 нижегородских компаний попали в топ лучших работодателей России  
03 февраля 2025 09:44  [442] Воскресенский округ планирует строительство банного комплекса у Ветлуги
31 января 2025 18:12  [558] Почти 200 млн рублей поступило в бюджет Нижнего Новгорода благодаря платным парковкам
30 января 2025 17:05  [540] Площадь Свободы заняла 3-е место среди самых дорогих торговых улиц России
30 января 2025 16:59  [549] Нижегородское правительство компенсировало разработчикам 19,5 млн рублей за продажу ПО бизнесу по льготной цене
30 января 2025 10:34  [616] В Великобритании завершился суд между владельцами московских рынков Горяиновым и Рогачёвым
28 января 2025 12:59  [472] АО "РУМО" продолжает активно обновлять свои производственные мощности
Бизнес

Комплекс по выращиванию овощей могут построить в Автозаводском районе

04 февраля 2025 11:17  [59] Бизнес

Фото: freepik.com

На территории Автозаводского района Нижнего Новгорода планируется возведение крупного комплекса по выращиванию и переработке овощей. Этот проект обсудили на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки при региональном минграде.

ООО "Финстрой-Экопромпродукт" выступило инициатором данного проекта. Компания обратилась к властям с просьбой предоставить ей возможность использования земельного участка площадью 82 тысяч кв. м для ведения сельскохозяйственной деятельности. Участок находится вблизи дома № 10 на улице Бахтина и включает в себя территории № 4 и № 6 ГСХП "Доскино".

Большинство членов комиссии поддержали проект: пять участников проголосовали "за", четыре – "против", еще один воздержался. Роспотребнадзор выразил опасения относительно возможного влияния будущей санитарно-защитной зоны предприятия на соседние жилые районы. Инвесторам было предложено провести дополнительную работу по уточнению границ этой зоны для обеспечения соблюдения всех требований безопасности.

В первую очередь, речь идет о проблеме яркого свечения в небе после запуска комплекса. Такое свечение, в частности, наблюдается вблизи овощных теплиц на Бору.

Ранее линию по глубокой заморозке овощей и ягод ввели в эксплуатацию в Краснобаковском районе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район инвестиционные проекты
Поделиться:
Новости по теме
13 декабря 2024 10:30  [1084] Ещё два нижегородских инвестпроекта на 6,1 млрд рублей получат статус приоритетных
03 декабря 2024 08:40  [859] Завод по производству газировки, овощехранилище и глэмпинг построят на севере области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph