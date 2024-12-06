Ещё два нижегородских инвестпроекта на 6,1 млрд рублей получат статус приоритетных Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Президиум нижегородского инвесткомитета одобрил присвоение статуса приоритетных ещё двум проектам проектам, общий объём инвестиций по ним превышает 6,1 млрд рублей. Как пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области, после согласования с Заксобранием, данным компаниям будет предоставлена господдержка в виде льготы по налогу на имущество сроком на 5 лет.



По словам замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, после реализации этих крупных инвестпроектов регион получит как бюджетно-экономический, так и социальный эффект. Он отметил, что обязательным условием господдержки является уровень зарплат не ниже среднемесячных по конкретному виду деятельности, и обе компании держат уровень существенно выше. При этом планируется создать ещё более 300 рабочих мест.

Проект "Синтамин" ООО "Синтез ОКА" предполагает техническое перевооружение законсервированного производства этаноламинов мощностью 10 тысяч тонн в год в Дзержинске. Объём инвестиций составляет 3,9 млрд рублей. Модернизация производства позволит нарастить мощность установки до 25 тысяч тонн в год.

Ещё один масштабный инвестпроект по модернизации производства реализует с 2022 года Нижегородский молочный завод №1, входящий в агрохолдинг "Шахунское молоко". Объём вложений составил 2,2 млрд рублей. В результате мощности по переработке молока увеличились до 300 тонн в сутки.

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилову уточнил, что на сегодняшний день в регионе реализуется 41 приоритетный инвестпроект с общим объёмом инвестиций 414 млрд рублей, благодаря им либо уже создано, либо появится более 9,2 тысячи рабочих мест.

Условием для получения проектом статуса приоритетного является его реализация на территории Нижегородской области с суммой инвестиций выше 100 млн рублей.

Таким проектам могут быть предоставлены преференции в виде льгот по налогу на прибыль и по налогу на имущество - вплоть до освобождения от уплаты налога в региональный бюджет, субсидий на создание инженерной инфраструктуры (для реализации проектов в сфере сельского хозяйства), субсидий на частичную компенсацию процентной ставки по кредитам.

Ранее сообщалось, что нижегородские сельхозпроизводители смогут получить землю без торгов под инвестпроекты.

Напомним, две компании направят на реализацию своих проектов в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске 20 млрд рублей.