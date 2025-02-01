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Общество

Аварийный дом на Краснодонцев в Нижнем Новгороде снесут за 39 млн рублей  

04 февраля 2025 11:37  [125] Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде запланирован снос многоквартирного дома №17 литера А на улице Краснодонцев, признанного аварийным после взрыва бытового газа. Согласно проекту, утвержденному МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода", стоимость работ составит 39 млн рублей.  

В городском депстрое сообщили ИА "НТА-Приволжье", что проект сноса получил положительное заключение госэкспертизы. Сейчас власти рассматривают варианты будущего использования земельного участка, на котором находится аварийный дом. От окончательного решения будет зависеть способ демонтажа здания.  

Ранее отмечалось, что снос состоится только после завершения изъятия участка и помещений для муниципальных нужд. Жители дома уже расселены в новый многоквартирный дом по адресу улица Героя Васильева, 31, построенный на средства консолидированного бюджета Нижегородской области.  

Напомним, взрыв бытового газа произошел утром 11 июля 2020 года в квартире на шестом этаже. Пострадали пять человек, один из них был госпитализирован. Основной причиной ЧП считается утечка газа из некачественного шланга, установленного в декабре 2019 года.

Ранее появилась информация, что дом на Краснодонцев решено не сносить, а разбирать по частям. Но, как выяснилось теперь, решение не окончательное, рассматриваются варианты.

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Теги:
Автозаводский район Жилье Снос
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