14-летняя нижегородка наврала о бомбе в магазине ради эксперимента Происшествия

В Нижегородской области полицейские установили личность подозреваемой, сделавшей ложное сообщение об опасности на территории круглосуточного магазина в Шахунье. Как оказалось, звонок в дежурную часть совершила 14-летняя местная жительница.

Инцидент произошел в конце января. Ночью на пульт полиции поступило сообщение о якобы готовящемся преступлении. Правоохранители незамедлительно прибыли на место, но никакой угрозы не обнаружили.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что ложный вызов совершила несовершеннолетняя девушка. На допросе она признала свою вину и пояснила, что хотела проверить, как быстро реагируют оперативные службы, сравнив их действия с видео из интернета.

Для совершения звонка подросток использовала телефон своей родственницы. В отношении школьницы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Суд избрал для нее меру пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.