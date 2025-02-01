Влюбленные пройдут в нижегородский зоопарк "Лимпопо" по одному билету Общество

В День всех влюбленных нижегородский зоопарк "Лимпопо" проведет традиционную акцию (6+). 14 февраля пары смогут посетить зоопарк, купив всего один билет на двоих, сообщили в пресс-службе страны птиц и зверей.

Главное условие акции – на кассе нужно признаться в любви своей второй половинке.

В этот день посетители смогут не только насладиться прогулкой среди животных, но и увидеть показательные кормления обитателей зоопарка, которые известны своими крепкими семейными узами. В 11:00 удастся понаблюдать за кормлением выдр, в 11:30 - бенгальских тигров, в 13:30 - белоруких гиббонов, а в 14:30 - полярных волков.

Напомним, гости младше 14 лет могут посещать зоопарк исключительно в сопровождении взрослых.