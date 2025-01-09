Бэби-бум в "Лимпопо": в зоопарке родились ягнята, тамарины и мара Общество

Бэби-бум в Лимпопо: в зоопарке родились ягнята, тамарины и мара

В зоопарке "Лимпопо" пополнение – сразу несколько видов его обитателей обзавелись потомством. Новые жители появились в семьях романовской овцы, красноруких тамаринов и патагонских мар, рассказали в пресс-службе страны птиц и зверей.

Первыми радостной новостью порадовали краснорукие тамарины – самка этого вида родила троих детенышей. Эти приматы отличаются развитым социальным поведением, поэтому в уходе за малышами участвует не только мама, но и другие члены группы. Новорожденные проводят время, сидя на спинах у своих сородичей, постепенно осваивают взрослую пищу, но пока не отказываются от материнского молока. Определить их пол специалисты планируют в феврале, когда малыши станут крепче.

Следующими на свет появились ягнята романовской овцы Арлины, обитающей в "Русской деревне" зоопарка. У нее родились двое детенышей – самец и самка. Оба крепкие и уже начинают исследовать окружающий мир вместе с мамой, пользуясь теплой погодой для первых прогулок.

Завершает череду новорожденных детеныш патагонской мары, которому сейчас всего три дня. Малыш и его мать чувствуют себя хорошо, а у самого детеныша наблюдается отменный аппетит. Как и в случае с тамаринами, пол новорожденного специалисты установят позже.

Ранее сообщалось о пятимесячной тигрице, которую привезли в нижегородское "Лимпопо". Специалисты насчитали у крохи 11 переломов.