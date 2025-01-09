Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 января 2025 11:46  [21] Мошенники ночью взломали официальный аккаунт Ozon во "ВКонтакте"
29 января 2025 11:40  [34] Бэби-бум в "Лимпопо": в зоопарке родились ягнята, тамарины и мара
29 января 2025 11:38  [25] Более 4000 человек заявились на конкурс социальных архитекторов в России
29 января 2025 11:28  [65] Возможность сдать на водительские права экстерном обсуждают в Госдуме
29 января 2025 11:23  [74] Нижегородская область получит 23 квоты на участие в программе "Земский учитель-2025"
29 января 2025 10:46  [94] Передвижной медицинский комплекс «Детское здоровье» побывает в 48 нижегородских муниципалитетах
29 января 2025 10:33  [107] Аварийную школу на улице Буденного в Дзержинске снесут в 2025 году
29 января 2025 09:48  [222] Нижегородцы стали реже пользоваться такси
29 января 2025 09:18  [193] Учителям "Школы 800" задержали зарплату, но выплатили компенсацию
29 января 2025 09:00  [170] Четыре аварийных дома снесут в Советском районе за 10 млн рублей
Общество

Бэби-бум в "Лимпопо": в зоопарке родились ягнята, тамарины и мара

29 января 2025 11:40  [34] Общество
Бэби-бум в Лимпопо: в зоопарке родились ягнята, тамарины и мара

Бэби-бум в Лимпопо: в зоопарке родились ягнята, тамарины и мара

В зоопарке "Лимпопо" пополнение – сразу несколько видов его обитателей обзавелись потомством. Новые жители появились в семьях романовской овцы, красноруких тамаринов и патагонских мар, рассказали в пресс-службе страны птиц и зверей. 

Первыми радостной новостью порадовали краснорукие тамарины – самка этого вида родила троих детенышей. Эти приматы отличаются развитым социальным поведением, поэтому в уходе за малышами участвует не только мама, но и другие члены группы. Новорожденные проводят время, сидя на спинах у своих сородичей, постепенно осваивают взрослую пищу, но пока не отказываются от материнского молока. Определить их пол специалисты планируют в феврале, когда малыши станут крепче.  

Следующими на свет появились ягнята романовской овцы Арлины, обитающей в "Русской деревне" зоопарка. У нее родились двое детенышей – самец и самка. Оба крепкие и уже начинают исследовать окружающий мир вместе с мамой, пользуясь теплой погодой для первых прогулок.  

Завершает череду новорожденных детеныш патагонской мары, которому сейчас всего три дня. Малыш и его мать чувствуют себя хорошо, а у самого детеныша наблюдается отменный аппетит. Как и в случае с тамаринами, пол новорожденного специалисты установят позже.  

Ранее сообщалось о пятимесячной тигрице, которую привезли в нижегородское "Лимпопо". Специалисты насчитали у крохи 11 переломов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Зоопарк Рождаемость
Поделиться:
Новости по теме
07 ноября 2024 09:35  [902] Капские долгоноги впервые в России появились в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph