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Общество

Нижегородка создаст цикл историй о деревенской жизни и сохранении традиций

04 февраля 2025 17:44  [127] Общество

В Нижегородской области запускают проект "12 историй двора" (0+), который расскажет о людях, сохраняющих деревенские традиции и развивающих малые территории. По данным pravda-nn.ru, автором инициативы стала Александра Лосева, чей проект победил в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. 

В рамках проекта планируется создать 12 сюжетов о жителях деревень, которые разрушают стереотипы о сельской жизни и становятся локомотивами развития своих территорий. По словам Лосевой, проект затрагивает культуру повседневности, показывая, как традиции могут сочетаться с современным подходом к жизни.  

"В интернете много однотипного контента, а мне хотелось видеть больше добрых и вдохновляющих историй. Если чего-то не можешь найти — создай это сам", — говорит автор проекта.  

Восемь из двенадцати историй будут сняты в Воскресенском округе. Первые герои — семья Артема и Алины из села Воздвиженского, которые открыли творческую мастерскую "Камланье". Артем — графический дизайнер, Алина — фотограф, вместе они изучают циклы природы, создают авторский ферментированный иван-чай и оформляют упаковку вручную.  

Некоторые сюжеты объединят сразу несколько героев. Например, одна из историй расскажет о керамисте музея керамики в Воскресенском, а также о сообществе мастеров, работающих при музее.  

Проект поддерживают министерство культуры Нижегородской области, Школа креативных индустрий и природный парк "Воскресенское Поветлужье".

Истории о деревнях будут опубликованы в медиажурнале "Двор", а в телеграм-канале проекта появятся видеосюжеты, очерки о поездках и закулисные материалы.

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Теги:
Сельское хозяйство Туризм
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