Нижегородка создаст цикл историй о деревенской жизни и сохранении традиций Общество

В Нижегородской области запускают проект "12 историй двора" (0+), который расскажет о людях, сохраняющих деревенские традиции и развивающих малые территории. По данным pravda-nn.ru, автором инициативы стала Александра Лосева, чей проект победил в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках проекта планируется создать 12 сюжетов о жителях деревень, которые разрушают стереотипы о сельской жизни и становятся локомотивами развития своих территорий. По словам Лосевой, проект затрагивает культуру повседневности, показывая, как традиции могут сочетаться с современным подходом к жизни.

"В интернете много однотипного контента, а мне хотелось видеть больше добрых и вдохновляющих историй. Если чего-то не можешь найти — создай это сам", — говорит автор проекта.

Восемь из двенадцати историй будут сняты в Воскресенском округе. Первые герои — семья Артема и Алины из села Воздвиженского, которые открыли творческую мастерскую "Камланье". Артем — графический дизайнер, Алина — фотограф, вместе они изучают циклы природы, создают авторский ферментированный иван-чай и оформляют упаковку вручную.

Некоторые сюжеты объединят сразу несколько героев. Например, одна из историй расскажет о керамисте музея керамики в Воскресенском, а также о сообществе мастеров, работающих при музее.

Проект поддерживают министерство культуры Нижегородской области, Школа креативных индустрий и природный парк "Воскресенское Поветлужье".

Истории о деревнях будут опубликованы в медиажурнале "Двор", а в телеграм-канале проекта появятся видеосюжеты, очерки о поездках и закулисные материалы.