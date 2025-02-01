Двух гигантских судаков выловил рыбак в Богородском районе Общество

Фото: Артем Голубев/VK

Нижегородский рыбак Артем Г. выловил двух гигантских судаков. Мужчина поделился фотографией фантастического улова в соцсетях.

Нижегородец рыбачил рядом с посёлком Буревестник. Где именно - он уточняется.

Также рыбак не озвучил ни вес, ни длину пойманных рыб. Однако по фото можно предположить, что длина каждого судака составляет около метра.

Ранее крупным уловом похвастался рыбак из Заволжья. Судака весом 5,4 кг мужчина выловил в Горьковском море с 9-метровой глубины.

Также сообщалось, что в Нижегородской области с 1 февраля снят запрет на добычу налима.