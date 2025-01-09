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Общество

Судака весом 5,4 кг поймал рыбак из Заволжья

16 января 2025 12:11  [126] Общество

Фото: группа "Рыболов NN. Рыбалка в Нижегородской области" в VK

В Нижегородской области рыбак выловил судака весом 5,4 кг. О своём улове он рассказал в группе "Рыболов NN" в социальной сети "ВКонтакте".

Со слов мужчины, крупная рыба была выловлена в Горьковском море с 9-метровой глубины. Несмотря на тёплую зиму, толщина льда на водохранилище сейчас достигает примерно 25 см.

Напомним, что в Нижегородской области до 31 января действует запретна добычу налима, который связан с началом нерестового периода пресноводной рыбы.

Ранее сообщалось, что границы 16 рыболовных участков на Горьковском водохранилище внесут в новую систему координат.

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Теги:
Рыболовство
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