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Общество

Запрет на добычу налима снят в Нижегородской области с 1 февраля

31 января 2025 17:36  [103] Общество
Налим

Налим

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области с  1 февраля 2025 года снова можно будет ловить налима. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны животных.

Напомним, запрет ввели 15 декабря 2024 года, он был связан с началом нерестового периода пресноводной рыбы. В это время на водоёмах велось усиленное наблюдение. Сотрудники Росрыболовства провели 298 рейдов, в результате которых у браконьеров изъяли 59 кг незаконно выловленной рыбы и 22 запрещённых орудия лова.

Министерство лесного хозяйства напоминает всем о правилах зимней рыбалки, с ними можно ознакомиться на сайте министерства. 

Ранее сообщалось, что границы 16 рыболовных участков на Горьковском водохранилище внесут в новую систему координат.

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Теги:
Минлесхоз Рыболовство
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