Запрет на добычу налима снят в Нижегородской области с 1 февраля Общество

Налим Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области с 1 февраля 2025 года снова можно будет ловить налима. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны животных.

Напомним, запрет ввели 15 декабря 2024 года, он был связан с началом нерестового периода пресноводной рыбы. В это время на водоёмах велось усиленное наблюдение. Сотрудники Росрыболовства провели 298 рейдов, в результате которых у браконьеров изъяли 59 кг незаконно выловленной рыбы и 22 запрещённых орудия лова.

Министерство лесного хозяйства напоминает всем о правилах зимней рыбалки, с ними можно ознакомиться на сайте министерства.

Ранее сообщалось, что границы 16 рыболовных участков на Горьковском водохранилище внесут в новую систему координат.