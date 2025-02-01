Психологи в Нижегородской области получат доплаты за работу с ветеранами СВО Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Специалисты, занимающиеся реабилитацией участников СВО в Нижегородской области, смогут рассчитывать на дополнительные выплаты. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Вопрос обсудили на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Законодательного собрания региона. Депутаты рассмотрели меры поддержки реабилитационных центров, которые помогают инвалидам и ветеранам боевых действий, включая участников спецоперации.

Как отметил министр социальной политики Игорь Седых, поддержка будет комплексной. Средства направят на закупку инновационного оборудования, модернизацию компьютерной техники, обучение специалистов и повышение зарплат сотрудников.

«Мы предлагаем дополнительно выделять средства на оплату труда специалистов, включая психологов, работающих с ветеранами и инвалидами», — подчеркнул министр. Сейчас психологи получают около 35 тысяч рублей за одну ставку, а при нагрузке в полторы ставки — до 44 тысяч рублей. В будущем понадобятся специалисты, способные работать с новым оборудованием, и власти рассматривают возможность доплат или отдельного тарифа для таких сотрудников.

На реализацию этих мер в 2025 году запланировано 56 млн рублей, из которых 42 млн — из федерального бюджета. Почти 11 млн рублей пойдет на покупку оборудования.

В регионе сейчас работают восемь реабилитационных центров, шесть из которых уже оказывают помощь ветеранам боевых действий и инвалидам. Глава минсоцполитики предложил расширить сеть учреждений, включая федеральные центры, в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что выплаты получившим инвалидность бойцам СВО увеличены до 4 млн рублей.