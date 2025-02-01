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Общество

Более 410 тысяч нижегородцев официально не трудоустроены

04 февраля 2025 18:11  [122] Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков заявил, что около 420 тысяч жителей региона трудоспособного возраста официально нигде не работают.

Как сообщает ИА "Время Н", это заявление замглавы региона сделал на XXX отчетно-выборной конференции НОСОП "Облсовпроф". По словам Полякова, многие из этих нижегородцев либо трудятся неофициально, либо вовсе не имеют работы.

Также он отметил, что в регионе наблюдается дефицит рабочей силы: сейчас открыто около 60 тысяч вакантных мест, а спрос на рынке труда превышает предложение.

Егор Поляков подчеркнул, что количество безработных в прошлом году уменьшилось. На конец предыдущего года официально зарегистрированных безработных в регионе было всего около 600 человек.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 37 место в рейтинге регионов РФ по зарплатам.

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Теги:
Занятость и безработица Трудоустройство
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